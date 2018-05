Meisje met down alleen achtergelaten na schooluitstap: ouders willen dat begeleiders geschorst worden Siebe De Voogt

30 mei 2018

00u00 637 De Krant Een jonge vrouw met het syndroom van Down is na een schooluitstap alleen achtergebleven aan de bushalte. Céline (21) uit het West-Vlaamse Varsenare doolde een uur rond in Blankenberge. "De vier begeleiders moeten op z'n minst geschorst worden", vinden haar ouders, die een klacht ingediend hebben.

Céline volgt sinds haar vijftiende les aan Ravelijn, een school in het buitengewoon secundair onderwijs (buso) in Sint-Michiels bij Brugge. Ze gaat daar gráág naartoe. Vorige vrijdag moest een extra mooie dag worden, want Céline ging samen met dertien medeleerlingen op daguitstap naar Blankenberge. Alles liep goed tot de groep naar huis terugkeerde. Céline bleef alleen achter aan de bushalte. "De vier begeleiders vergaten haar mee te nemen op de bus. Kan je dat geloven?", zegt haar stiefvader Mike Rutjens (41) boos.

Als bij wonder liep een vriendin van Célines zus de jonge vrouw met down tegen het lijf, op zo'n 750 meter van de halte. "Ze belde eerst de politie op en daarna ons, met de melding dat onze dochter haar klas kwijtgeraakt was... Céline heeft een IQ van 45 en kan bijna niet spreken. Wellicht doolde ze al een uur rond."

De ouders stapten maandag naar de politie om een klacht in te dienen tegen de school en de vier begeleiders, vanwege nalatigheid en kinderverwaarlozing. "De leerkrachten hebben een ernstige beroepsfout gemaakt. We willen dat ze op z'n minst geschorst worden, want dit kan écht niet. Céline was bij haar thuiskomst helemaal in paniek. Ze kan dan wel moeilijk praten, maar we merkten aan haar gedrag dat ze uit haar normale doen was."

Niet geteld

Bij de Ravelijn-school ziet men de ernst van de fout in. "We bieden dan ook onze verontschuldigingen aan bij haar ouders", zegt directeur Pieter Chlarie. "De begeleiders hadden de trip grondig voorbereid. Ze hadden een plaats vastgelegd waar ze een bus van De Lijn zouden nemen richting Brugge. Vervolgens zouden we de leerlingen naar huis brengen met onze eigen busdienst. In Blankenberge bleek de halte echter verplaatst door wegenwerken. Onze leerkrachten moesten zich reppen om de bus te halen. In hun haast hebben ze de grote vergissing gemaakt om de leerlingen niet te tellen." Bij aankomst in Sint-Michiels zijn enkele leerkrachten meteen in de auto gesprongen en teruggekeerd naar de kust. Daar zat Céline al op het politiekantoor.

De school heeft meteen maatregelen genomen om een herhaling te vermijden. "We trekken hier onze lessen uit en hebben een veiligheidsplan opgesteld. Of de betrokken leraren geschorst worden? Daarover zal het schoolbestuur beslissen." Céline blijft sowieso wel naar Ravelijn gaan.