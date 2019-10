Exclusief voor abonnees Meisje herenigd met pony die 4 maanden ronddoolde in reservaat 11 oktober 2019

Een 15-jarig meisje uit Dour heeft gehuild van geluk toen ze na ruim vier maanden herenigd werd met haar pony. De 11 jaar oude Black was eind mei op hol geslagen op het strand van De Panne en natuurreservaat De Westhoek in gerend. Maandenlang ontbrak elk spoor, talrijke zoektochten haalden niets uit. "We hadden de hoop intussen opgegeven. Er was geen schijn van kans op overleven in het kurkdroge gebied, vertelde men mij", zegt Noémie Desanlis. Tot een wandelaar woensdagmiddag plots oog in oog stond met het dier. "Ik geloofde het eerst niet, tot de vinder een foto doorgestuurd had. Toen we aankwamen in De Panne, galoppeerde Black naar me toe. Ze herkende me meteen." Het dier was graatmager en had zeker honderd teken. "Toch zegt de dierenarts dat ze het al bij al goed stelt." (BBO)

