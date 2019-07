Exclusief voor abonnees Meisje doet aangifte van aanranding op Rock Werchter 01 juli 2019

00u00 0

Een jonge vrouw heeft bij de politie aangifte gedaan van een aanranding op Rock Werchter. De feiten zouden zich donderdagavond of vrijdagochtend voorgedaan hebben in de marge van het festival. Het Leuvens parket onderzoekt de zaak. "De vrouw is op eigen verzoek tot dusver nog niet verhoord. Dat zal pas over enkele dagen gebeuren. We weten dus nog niet precies wat er gebeurd is. Het gaat voor alle duidelijkheid om een mogelijke aanranding en niet om een verkrachting", zegt woordvoerster Sarah Callewaert, die geen weet heeft van de leeftijd van het slachtoffer. (EDLL)