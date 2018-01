Meisje (9) verdronken: Nederland verplicht hesje tijdens zwemles 00u00 0

Kinderen die nog niet goed kunnen zwemmen, moeten in Nederland tijdens de zwemles voortaan een hesje dragen. Zo vallen ze beter op. Aanleiding is de verdrinking van een 9-jarig Syrisch meisje tijdens een zwemles met de school. Haar dood leidde tot een juridisch conflict over de vraag wie verantwoordelijk was. Het zwembad en de school spreken voortaan beter af wanneer de kinderen aan elkaar worden overgedragen. Door beginnende zwemmers een hesje te laten aantrekken, weten redders welke kinderen ze extra in de gaten moeten houden. "Heel bizar. En ongemakkelijk om mee te zwemmen", reageert zwemexpert Peter Van Gerven van de vzw Baan Vier. "We hebben in Vlaanderen al veel geluk gehad, maar een drama zoals in Nederland valt nooit uit te sluiten. Of je daarom extra wetten en regels nodig hebt? In het zwembad moet het gezond verstand heersen. Daarom zeg ik tijdens bijscholingen altijd: 'De redder is de baas in het zwembad, naar hem moet je luisteren.'" (PhG)

HLN