Meisje (9) bewusteloos uit zee gehaald in Oostende 01 juli 2019

Op het strand van Oostende is zaterdagnamiddag een 9-jarig meisje bewusteloos uit zee gehaald, ter hoogte van het Casino Kursaal. Redders konden haar op hun boot trekken. "Het meisje was bewusteloos maar bij aankomst op het strand kreeg ze het bewustzijn terug. Er is geen reanimatie uitgevoerd. Het meisje ging meteen met de ambulance naar het ziekenhuis", zegt Oostends hoofdredder Jonathan De Vos. Het meisje is afkomstig uit het Brusselse Sint-Gillis, bevestigt de politie. Ze was met haar familie op weekend in Oostende. (BBO)