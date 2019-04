Exclusief voor abonnees Meisje (8) zwaargewond na val uit skilift 10 april 2019

Een Vlaams meisje van 8 jaar is in het Italiaanse Livigno uit een skilift gevallen. Ze raakte daarbij zwaargewond. Het ongeval gebeurde maandagmiddag in het populaire skigebied Carosello 3000, vlak bij de grens met Zwitserland. Volgens Italiaanse media was het meisje niet goed vastgemaakt in de skilift. Een Poolse toeriste van 32 die naast haar zat, probeerde het kind nog tegen te houden. Maar net voor aankomst in het skistation viel het meisje en sleurde ze de vrouw mee. De twee vielen drie meter naar beneden en liepen zware verwondingen op. Een reddingshelikopter bracht hen naar het ziekenhuis in Bergamo. Daar lagen ze gisteren nog steeds, maar geen van beiden zou in levensgevaar zijn. De Italiaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval. Zo onderzoeken ze onder meer of het meisje effectief niet goed was vastgemaakt. (IBO)

