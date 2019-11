Exclusief voor abonnees Meisje (8) in coma na val van trap op school 30 november 2019

00u00 0

Een achtjarig meisje uit Gent is gisteren zwaargewond geraakt na een val op school. De leerlinge was op weg naar de rij na de laatste les en zou van de trap gevallen zijn. "Ze liep alleen, er zijn dus geen getuigen", zegt de directeur van basisschool KLIM Lieven Wytynck. "Samen met de politie en het parket proberen we de oorzaak te achterhalen. Maar alles wijst op een spijtig ongeval." Het meisje werd naar het UZ Gent gevoerd en wordt op de dienst intensieve zorg in een kunstmatige coma gehouden. "Haar toestand is kritiek maar stabiel", klinkt het. De papa van het meisje ging gisteren ook nog naar de school om uitleg te geven aan de klasgenootjes, die in shock waren. (WSG/CMG)