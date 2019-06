Exclusief voor abonnees Meisje (7) nog steeds kritiek 04 juni 2019

Het meisje (7) dat eergisteren levenloos uit de zwemvijver van het recreatiedomein in Hofstade (Zemst) werd gehaald, is nog steeds in levensgevaar. Volgens een goede bron kon het meisje uit Schaarbeek niet zwemmen en mocht ze van haar ouders niet in het water. Toen ze even ontsnapte aan de aandacht is ze toch in de vijver beland. Hoe dat gebeurde, wordt onderzocht.

