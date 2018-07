Meisje (7) met te veel fantasie belt brandweer 07 juli 2018

00u00 0

Het pas 7 jaar geworden meisje uit Diksmuide dat vorige week voor de grap de brandweer belde, zal een factuur van 1.500 à 2.000 euro krijgen toegestuurd. Of toch haar ouders. Het kind nam de gsm van haar moeder en deed volgende onheilspellende melding: "Er hangt zwarte rook in huis en ik zit hier met mijn broertjes en hond opgesloten." Meteen werd met groot materiaal uitgerukt. Vijf brandweerwagens en 27 manschappen uit drie korpsen repten zich ter plaatse... voor de fantasie van het kind. "In overleg met de burgemeesters werd beslist om de factuur wél door te sturen", zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. "Om te tonen dat we dit serieus nemen. En een kind van 7 had moeten weten dat zoiets écht niet kan. De brandweer laten uitrukken kost veel geld. En omdat het 's ochtends was, waren al die manschappen ook te laat op hun werk. Dat kost allemaal geld." Mogelijk kan de familiale verzekering tussenkomen. (JHM)

