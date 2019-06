Meisje (7) gereanimeerd op Bloso-domein Hofstade: kind kon niet zwemmen en mocht eigenlijk niet in het water EERSTE HITTEDAG, EERSTE DRAMA OP BLOSO-DOMEIN HOFSTADE Stéphanie Romans

03 juni 2019

05u00 0 De Krant Redders van het Bloso-domein in Hofstade hebben gisteren een verdrinkend meisje (7) uit het water gehaald. Het kind uit Schaarbeek vocht gisteravond nog voor haar leven in het ziekenhuis. Volgens onze informatie kon ze niet zwemmen en mocht ze dus niet in het water.

Het strandje op het Bloso-domein in het Vlaams-Brabantse Hofstade ligt zondagnamiddag - op de eerste tropische dag van het jaar - afgeladen vol, wanneer een redder plots iets opmerkt in de verte. In de buurt van de drijvers die het zwemgebied afbakenen, ligt iets in het water. Is het een mens, een voorwerp? De redder is niet zeker en stuurt een collega het water in.

Het rampscenario van de redders blijkt realiteit: in de verte drijft een meisje van 7 jaar met haar hoofdje onder water. De redder haalt haar meteen naar de kant. Op het strandje begint hij met de reanimatie. Na enkele minuten komt een ziekenwagen aan en de ambulanciers nemen de reanimatie over, waarna het kind weer een hartslag krijgt.

Verboden in water te gaan

Intussen troept haar familie huilend samen rond de redders. Na twintig minuten leggen de hulpverleners het meisje op een brancard, zo vertellen ooggetuigen. Met de ambulance vertrekken ze naar het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen, ruim 10 kilometer verderop. Van daaruit wordt het slachtoffertje overgebracht naar het UZ Antwerpen.

Volgens de laatste informatie van de lokale politie en het parket Halle-Vilvoorde verkeerde het meisje gisteravond nog in levensgevaar. Hoe lang ze met haar hoofd onder water heeft gelegen, kon niemand zeggen.

De omstandigheden van het drama blijven voorlopig onduidelijk. Volgens onze informatie kon het kind niet zwemmen en had haar familie haar verboden in het water te gaan. De autoriteiten konden gisteren niet zeggen of het meisje in haar eentje in het water was gegaan. Haar begeleiders zouden haar even uit het oog verloren zijn, zo vertelde de burgemeester van Zemst aan VTM Nieuws.

Meer redders

Op het strandje van het Bloso-domein waren op de zonovergoten dag gisteren zes redders aanwezig. "We bepalen op basis van het aantal verwachte bezoekers hoeveel redders er nodig zijn", zegt Tom Van Look, directeur sportcentra bij Sport Vlaanderen. "We wisten natuurlijk dat het druk zou worden, dus hebben we meer redders laten komen."

In totaal zakten 2.000 mensen af naar het Bloso-domein. "Maar die lagen niet allemaal in het water", zegt Van Look. "De reddingsactie krijgt nog een evaluatie. Al lijkt het erop dat onze redders juist gehandeld hebben. Ze hebben het kindje zelf opgemerkt en hebben de reanimatie meteen opgestart. Het is hopen op een goede afloop." (SRB/JCV/JAA)