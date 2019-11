Exclusief voor abonnees Meisje (7) bevrijd uit schooltoilet 13 november 2019

00u00 0

Het is de nachtmerrie van vele kinderen: vastzitten in de toiletten op school. Gisteren overkwam het een 7-jarig meisje in Brussel. Het kind kreeg na haar toiletbezoek de deur niet meer open. "Ze besloot dan maar om onder de scheidingswand tussen twee cabines te kruipen", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Spijtig genoeg kwam ze vast te zitten onder de wand." Eerst werden de leerkrachten opgetrommeld, maar zij moesten uiteindelijk de brandweer bellen. "We hebben wat schroeven losgedraaid en met een hefkussen de scheidingswand opgetild. Het meisje was gelukkig niet gewond. Eind goed, al goed." (JCV)

