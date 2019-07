Exclusief voor abonnees Meisje (6) kritiek na val uit raam op tweede verdieping 11 juli 2019

In Brussel is een meisje van 6 jaar uit een raam gevallen. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "Om 12.50 uur viel het meisje uit de tweede verdieping van een appartementsgebouw van het OCMW", bevestigt de woordvoerster van de politiezone Brussel-Stad. "Ze is in levensgevaar." De uitbater van de stripwinkel onder het appartement zegt dat hij een luide klap hoorde. "Toen ik buitenkwam, zag ik haar op de grond liggen. Ze was gewond aan het hoofd. De moeder kwam in shock naar beneden met een jongere zoon." Ze zou haar dochter even uit het zicht verloren zijn. (SMZ)