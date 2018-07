Meisje (6) bewusteloos uit zwembad gehaald 02 juli 2018

Een zesjarig meisje is nog steeds in levensgevaar nadat het vrijdagavond in het Leuvense zwembad Sportoase bewusteloos uit het water werd gehaald. Het kind ontsnapte aan de aandacht van zowel ouders als redders, want rond 18 uur vonden andere kinderen het meisje. Redders en dokters van het mugteam slaagden er uiteindelijk in haar hart opnieuw te doen kloppen. Het meisje werd in kritieke toestand naar Gasthuisberg gebracht.

