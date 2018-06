Meisje (6) belt brandweer uit verveling... en plots staan 27 pompiers voor de deur 29 juni 2018

De vakantie was nog niet officieel begonnen, of de hulpdiensten kregen gisteren al een telefoontje van een kind dat zich verveelde. Een meisje van 6 uit Diksmuide pakte de gsm van haar mama en belde met haar broertje de brandweer. "Wij zitten in huis, het hangt hier vol zwarte rook en we zitten vast met de hond", zei ze. Even later stonden 27 brandweermannen en enkele wagens voor de deur. Het meisje kreeg een bolwassing van de kapitein en van haar mama. "De dag voordien bekeek ze filmpjes van een zware brand in Diksmuide. Misschien sloeg haar fantasie op hol", zegt haar mama. De factuur liep op tot 1.500 euro, maar de brandweer besloot die niet door te rekenen. (JHM)

