Meisje (3) sterft na val van zesde verdieping

Een driejarig meisje is zondagavond omgekomen na een val uit een appartementsgebouw aan het Brusselse Noordstation. "Het meisje viel van de zesde verdieping en overleed onderweg naar het ziekenhuis", zegt een woordvoerster van het parket. "Over de omstandigheden is nog niets bekend, maar we gaan uit van een tragisch ongeval." In de balustrade van het balkon zit een groot gat. Het parket heeft een onderzoek geopend en stuurde het gerechtelijk labo ter plaatse. Een wetsdokter zal ook het lichaam van het slachtoffertje onderzoeken.

