Meisje (2) sterft in brand bij grootouders 00u00 0

Een meisje van twee jaar is omgekomen in een brand bij haar grootouders in het Luikse Gulke. Om zes uur gisterochtend werden de hulpdiensten verwittigd. De vlammen sloegen toen al door het dak. Bij aankomst van de brandweer zeiden de opa en oma dat hun kleindochter - die uitzonderlijk bij hen overnachtte - nog in een slaapkamer boven lag. Ze hadden het meisje proberen te redden, maar de hitte was ondraaglijk. De zoektocht naar het kind was extra moeilijk omdat het dak en een deel van de bovenvloer was ingestort. Alle hulp kwam te laat. (BJM)