Meisje (19) rijongeschikt nog voor ze rijbewijs heeft gehaald 02 juli 2019

Een 19-jarig jonge vrouw uit Roeselare werd door de politierechter in Veurne definitief rijongeschikt verklaard nog voor ze ooit een rijbewijs heeft gehaald. Op 14 februari zette een politiecombi S.K. in Diksmuide aan de kant. Het meisje werd opgemerkt door haar rijstijl, die op zijn zachtst gezegd niet zo fameus was. Bleek dat S.K. geen rijbewijs had én bovendien rondreed onder invloed van cannabis en/of speed. Ze verklaarde al sinds haar 14de minstens vijf joints per dag te roken. "Een vriend die net was opgepakt had haar opgebeld. Hij vroeg haar zijn wagen op te halen. Omdat ze vond dat ze wel 'een beetje kon rijden' deed ze dat maar", aldus haar advocaat. S.K. moet een werkstraf van 150 uur vervullen. Ze kreeg ook 90 dagen rijverbod, die ze moet uitzweten mocht ze ooit toch toegelaten worden op de weg. (JHM)

