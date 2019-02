Meisje (19) dat 16-jarige neerstak na ruzie krijgt enkelband 20 februari 2019

Na de steekpartij aan het station in Mol heeft de onderzoeksrechter een verdachte aangehouden op verdenking van moordpoging. De 19-jarige Laura B. uit Oud-Turnhout mag haar voorhechtenis wel thuis uitzitten met een enkelband. B. stak haar 16-jarige slachtoffer maandagavond met een mes in de buik, arm en gezicht. De feiten werden gefilmd door bewakingscamera's en door getuigen. In totaal waren zo'n 10 à 15 jongeren betrokken bij het incident. Aan de steekpartij zouden al maandenlang wederzijdse bedreigingen vooraf zijn gegaan. "De verdachte is zichzelf gaan aangeven bij de politie", zegt het parket. "Ze heeft de feiten toegegeven."

