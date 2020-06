Exclusief voor abonnees Meisje (17) opgepakt voor rellen na racismeprotest in Brussel 16 juni 2020

De Brusselse politie heeft een 17-jarig meisje opgepakt in verband met de rellen in Brussel op 7 juni. Na de protestactie tegen racisme en politiegeweld werden tientallen winkels beschadigd en enkele geplunderd. "Ze wordt verdacht van een diefstal met braak in een voedingszaak en geeft de feiten toe", aldus het Brusselse parket. Dat zal nu de jeugdrechter vorderen met de vraag om haar te plaatsen in een jeugdinstelling. Het meisje is gekend door de politiediensten, maar heeft geen gerechtelijk verleden.

