Meisje (17) komt om bij 'onopzettelijke schietpartij' in Amerikaanse school 09 maart 2018

0

Bij een "onopzettelijke schietpartij" in een school in de Amerikaanse staat Alabama is een 17-jarig meisje om het leven gekomen. Een jongen van 17 raakte gewond. Het voorval deed zich woensdagmiddag voor aan de Huffman High School in Birmingham. Volgens de politie werden twee schoten gelost toen de lessen ten einde liepen. Nochtans was de school uitgerust met metaaldetectoren. De school ging een korte tijd in lockdown. De precieze omstandigheden van het schietincident zijn nog niet bekend, maar gisteren werd alvast één persoon opgepakt. (FT)

