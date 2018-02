Meisje (17) aangerand door vijf jongeren na fuif 05 februari 2018

Een 17-jarig meisje is gisterochtend na een fuif in Neerpelt aangerand door 5 jongeren. Ze werd tussen half twee en twee uur benaderd door de mannen, die zo'n 20 jaar oud zouden zijn. Eén van hen droeg een grijze trui. De tiener, die erg onder de indruk is van de feiten, was op weg naar huis na het feest in de parochiezaal van Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van Neerpelt. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die iets weten over de zaak. Iedereen kan zich melden bij de politiezone HANO tijdens de kantooruren op 011/44.08.20. (BVDH)