Meisje (16) met dood bedreigd na scheldtirade over islam 04 februari 2020

In Frankrijk wordt een zestienjarig meisje met de dood bedreigd nadat ze op Instagram de islam had beledigd. Ze was in een livevideo aan de praat geraakt met een aanbidder, die haar voor "vuile lesbienne" uitschold toen hij vernam dat ze op meisjes valt. De kerel maakte zich bekend als moslim, waarop de zestienjarige Mila zijn godsdienst op de korrel nam. "Ik haat religie", zo beet ze hem toe. "De Koran predikt enkel haat. De islam is stront. Jullie God? Ik steek een vinger in zijn kont!" De video werd meteen massaal gedeeld, wat Mila op een hele reeks dreigementen kwam te staan. Omdat haar identiteit en de locatie van haar school publiek gemaakt werden, mag ze voorlopig niet meer naar de les. Terwijl het Franse gerecht een onderzoek naar de bedreigers heeft geopend, woedt er een verhit debat over de vraag of Mila zelf ook schuld treft.

