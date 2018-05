Meisje (15) zwaargewond nadat ze gegrepen wordt door trein 05 mei 2018

00u00 0

Een meisje van 15 uit Booischot bij Heist-op-den-Berg is gisterochtend ernstig gewond geraakt bij een treinongeval. Ze stak de spoorweg over terwijl de slagbomen al naar beneden waren omdat ze haar trein nog wilde halen, en werd gegrepen door de locomotief van een goederentrein. De tiener werd naar het UZ Leuven gebracht en was even in levensgevaar. Haar toestand is inmiddels stabiel, maar nog steeds zorgwekkend.