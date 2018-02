Meisje (12) schiet op medeleerlingen in Los Angeles 02 februari 2018

In een middelbare school in Los Angeles heeft een 12-jarig meisje twee medeleerlingen verwond met een pistool. De verdachte schoot op een 15-jarige jongen en een meisje van dezelfde leeftijd. De jongen raakte zwaargewond. Zijn toestand was kritiek, maar stabiel. Het andere slachtoffer kreeg een kogel in de pols. Drie anderen, twee leerlingen en een vrouw, liepen kleinere verwondingen op, veroorzaakt door rondvliegend glas en paniekreacties. Wat de oorzaak van de schietpartij was, is niet duidelijk, maar de politie vraagt zich af hoe de jeugdige daderes zomaar een wapen de school met 300 leerlingen kon binnensmokkelen.

HLN