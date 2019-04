Exclusief voor abonnees Meisje (12) loopt vijfde keer weg dit jaar: mogelijk naar gesloten instelling 15 april 2019

00u00 0

Een meisje van 12 uit Sint-Pieters-Leeuw is afgelopen weekend voor de vijfde keer dit jaar weggelopen. Yamilette verbleef op de urgentiedienst van de jeugdpsychiatrie (LUK) in het UZ Leuven. Toen haar ouders op bezoek waren, zag ze haar kans schoon om te vluchten. Ze werd uiteindelijk in een Brussels café teruggevonden. Na haar vierde weglooppoging dit jaar, in maart, trok haar moeder aan de alarmbel over het schrijnende opvangtekort in de jeugdpsychiatrie. Nu moet het meisje mogelijk naar een gesloten jeugdinstelling. "Dat is de meest voor de hand liggende uitkomst: Yamilette staat onder bevoegdheid van de jeugdrechter", zegt mama Katleen. "Voor een langdurige opname is geen plaats, dat is ons nogmaals bevestigd." (TVP)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen