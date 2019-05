Exclusief voor abonnees Meilutyte stopt op 22ste met zwemmen 23 mei 2019

00u00 0

De Litouwse Ruta Meilutyte houdt het op haar 22ste voor bekeken. De olympische kampioene van 2012 op de 100 meter schoolslag sukkelde een jaar geleden nog met een depressie. "Ik voel me klaar om met een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen", meldde Meilutyte, die aangaf dat ze voortaan "eenvoudig" wil leven en zichzelf en de wereld beter wil leren kennen. Na haar olympische goud op piepjonge leeftijd (15) pakte Meilutyte het jaar nadien de wereldtitel in Barcelona. Sinds het WK in december 2018 in China, waar ze zich voor geen enkele finale kon plaatsen, trad ze niet meer aan in competitie. (VH)