Mei stevent af op droogterecord 18 mei 2018

00u00 0

April was een uiterst zachte maand, mei wordt een uiterst droge maand. Toch als we mogen afgaan op de hoeveelheid neerslag die tussen 1 en 16 mei gevallen is: amper 1,9 mm. In een 'normale' maand mei valt in de eerste helft gemiddeld 66,5 mm en regent het 1 op de 2 dagen. Ook de komende dagen voorspelt het KMI geen spatje.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN