Mei plasticvrij 04 mei 2018

00u00 0

Rock Werchter heeft aangekondigd

plastic rietjes te bannen. Een oplossing

voor de verkleining van de gigantische

afvalberg aan plastics zag ik

jaren geleden al op een metalfestival

in de buurt van Hamburg. Stevige

plastic bekers met diverse ontwerpen

die men kon verzamelen of inleveren

aan de drankenstand in ruil voor

korting op een volgend drankje.

De weide was daar niet geplaveid met

bekertjes, integendeel.

Michael Hoeterickx, Heverlee

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Rik Torfs

werk