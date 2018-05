Meghan zet Harry op dieet 03 mei 2018

Zelfs prins Harry ontsnapt er niet aan als bruidegom in spe: hij moet op dieet. Geïnspireerd door de veganistische levensstijl van zijn verloofde Meghan Markle is hij geminderd met alcohol, vlees, koolhydraten en bewerkte voeding. Die vervangt hij door veel fruit, groenten, quinoa en gezonde sapjes. De prins stopte ook met roken en is sinds kort lid van een exclusieve fitnessclub die zo'n 650 euro per maand kost. Het resultaat: Harry, die in het verleden liever pizza's en hamburgers at, staat al drie kilo scherper. Ook qua kledingkeuzes gooit de prins het trouwens over een andere boeg. Sinds kort draagt hij strakkere outfits, die zijn lichaam meer accentueren.

