Exclusief voor abonnees Meghan wilde naar huis, dus wonen zij en Harry nu in L.A. 31 maart 2020

00u00 0

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle nemen morgen officieel afscheid van hun koninklijke titels en verplichtingen. Enkele dagen geleden deden ze dat ook al van hun - kortstondige - leven in Canada. Het koppel is van Vancouver Island naar het Amerikaanse Los Angeles verhuisd. Ze namen er hun intrek in een villa nabij Beverly Hills - dichter bij Meghans moeder Doria Ragland én op een steenworp van de Hollywoodstudio's waar Meghan ooit acteerde. "Deze verhuizing stond al een tijdje op de agenda. Canada was een prima tussenoplossing, maar het was niet de plek waar ze wilden blijven", aldus een bron in de krant 'New York Post'. Het voornemen van de Canadese premier Trudeau om de grens tussen Canada en de VS vanwege het coronavirus te sluiten, zou alles wel hebben versneld. "In Los Angeles hebben Harry en Meghan een breder netwerk, zowel privé als zakelijk. Bovendien is zij er opgegroeid en wilde ze graag naar huis." (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis