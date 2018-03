Meghan Markle ontvoerd door soldaten Prinses worden, 't is zwaarder dan gedacht 12 maart 2018

Glazen muiltjes passen of leren hoe je 't best kushandjes kan werpen? Dát zit voorlopig niet in het opleidingspakket van Meghan Markle (foto), de toekomstige vrouw van prins Harry. Wél in de voorbereiding: zich voorbereiden op noodsituaties. En dat wordt heel serieus genomen, want Meghan werd onlangs twee dagen lang ontvoerd door het Britse leger. De Amerikaanse kreeg er een training van de elite-eenheid SAS en werd "echt als een gijzelaar behandeld", meldt 'The Daily Express'. Markle leerde er geweerschoten herkennen, hoe ze moet omgaan met ontvoerders en wat ze moet doen als bijvoorbeeld haar bodyguard wordt neergeschoten en ze er alleen voor staat. Hoewel ze wist dat de vijand niet echt was, zal Meghan de ontvoering "als fysiek en psychologisch uitputtend ervaren hebben", zo zei een ex-legerofficier. De training is vaste prik voor Britse royals: onder anderen Diana en Kate doorliepen een gelijkaardig programma.

