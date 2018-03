Meghan Markle nog deze maand gedoopt 05 maart 2018



De aartsbisschop van Canterbury zal prins Harry's verloofde Meghan Markle in besloten kring dopen voor het huwelijk van het stel op 19 mei. De doop zou deze maand - mogelijk deze week nog - plaatsvinden in een kapel van Kensington Palace, de residentie waar het koppel in Londen verblijft. Dat meldt de 'Sunday Times'. Markle, die werd opgevoed als protestantse, maar naar een katholieke school ging, moét niet worden gedoopt, maar ze zou daar zelf toe hebben beslist als een gebaar van respect voor koningin Elizabeth II.