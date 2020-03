Exclusief voor abonnees Meghan Markle maakt op 3 april 'comeback' op tv 27 maart 2020

Meghan Markle (38) maakt op 3 april haar comeback op televisie. Of haar stem althans. De echtgenote van de Britse prins Harry (35) zal te horen zijn als voice-over in de Disney+-documentaire 'Elephants', zo heeft de streamingdienst bekendgemaakt. De hertogin van Sussex zou de tekst maanden geleden al hebben ingesproken - nog voor zij en Harry in januari onthulden dat ze een stap terug deden binnen het Britse koningshuis. Meghan wordt er ook niet voor betaald, in ruil gaat er een donatie naar de hulporganisatie Elephants Without Borders, die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild. Of het om een eenmalig project gaat, dan wel of ze nog meer stemmenwerk gaat doen, is niet duidelijk.