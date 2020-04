Exclusief voor abonnees Meghan en Harry noemen stichting naar zoontje Archie 08 april 2020

00u00 0

Harry en Meghan zijn klaar voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. De Britse prins en zijn echtgenote wonen intussen in Los Angeles, waar ze vol frisse moed van start gaan met hun nieuwe non-profitstichting 'Archewell'. Ze waren genoodzaakt een nieuwe naam voor hun initiatief te vinden, nadat koningin Elizabeth hen had verboden nog langer de titel 'Sussex Royal' te gebruiken omdat ze geen werkzaamheden meer uitvoeren voor het koninklijk huis. De nieuwe naam Archewell is een verwijzing naar hun zoontje Archie, maar eveneens naar het woord 'arche', dat 'bron van actie' betekent in het Grieks. "Voordat we 'Sussex Royal' bedachten, speelden we al met het idee om iets met het woord 'arche' te doen. Uiteindelijk werd dit ook de inspiratie voor de naam van onze zoon Archie", aldus Harry en Meghan.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen