Megatransfer doet Ajax-aandeel pieken 08 december 2018

Het lijkt er sterk op dat Frankie De Jong, amper 21 en sterspeler bij voetbalploeg Ajax, naar Paris Saint-Germain verhuist voor een slordige 75 miljoen euro. Dat zou de duurste transfer ooit zijn in Nederland. Op de beurs van Amsterdam werd dat nieuws enthousiast onthaald. Het aandeel van Ajax dikte 1,71% aan en bereikte met 14,9 euro zijn hoogste koers ooit. Ajax was dit jaar al één van de best presterende aandelen op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 52%. Over dezelfde periode zakte de AEX-index met bijna 8%.

