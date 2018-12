Megan Fox wil niet praten over #MeToo 12 december 2018

Megan Fox (32) heeft "nogal wat verhalen" als het gaat om de #MeToo-beweging, maar ze is niet van plan om die met de wereld te delen. De actrice sprak zich jaren geleden uit over vrouwonvriendelijk gedrag van regisseur Michael Bay, maar kreeg toen bakken kritiek over zich heen.

