Megan D. blijft in cel voor verdronken stiefkind (2) 11 juli 2018

De 18-jarige Megan D. uit Lebbeke blijft een maand langer in de cel nadat ze op 1 juni haar stiefdochter achterliet in bad. De 2-jarige peuter verdronk - een "ongeluk", zegt de jonge stiefmoeder. Toen ze terugkwam, was de peuter overleden. De onderzoeksrechter is van oordeel dat haar verklaring nog steeds niet klopte en hecht waarschijnlijk weinig geloof aan het verhaal. Katrien Van Der Straeten, advocaat van de verdachte, geeft weinig commentaar over de zaak. "We wachten het lopende onderzoek af. Mijn cliënte is nog bijzonder jong, dus blijft de sereniteit erg belangrijk in dit dossier." Megans vriend, Bjorn D., blijft haar steunen en bezoeken in de gevangenis. (KBD)