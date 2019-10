Exclusief voor abonnees Megacampagne over Oosterweel 22 oktober 2019

00u00 0

Reclameborden in Antwerpen en ver daarbuiten, advertenties op sociale media, in kranten en tijdschriften, en spotjes op radio en televisie: de stad Antwerpen heeft een grootschalige campagne gelanceerd om iedereen te informeren over 'De Grote Verbinding'. Lees: Oosterweel. "Dat wordt hét mobiliteits- en leefbaarheidsproject van de eeuw, maar jammer genoeg ook de werf van de eeuw - één van de grootste van Europa. En dat betekent: hinder", zegt burgemeester Bart De Wever, die met het charmeoffensief een draagvlak hoopt te creëren. "Hele wijken die het vandaag moeilijker hebben, zullen opgewaardeerd worden. We mogen daar terecht fier op zijn." De werken zijn inmiddels begonnen op Linkeroever. Wat de overkapping betreft, werden de voorbije jaren zes ontwerpteams aan het werk gezet. Uit hun voorstellen zijn 18 'leefbaarheidsprojecten' geselecteerd die prioritair zullen worden uitgevoerd, met een voorziene kostprijs van 1,25 miljard euro. Het gaat onder meer om zeven 'Ringparken' en een fietsbrug over de Schelde. (BJS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen