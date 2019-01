Mega-luchtverfrisser 9 05 januari 2019

00u00 0

In geen enkel ander land is de lucht zo vervuild als in China. Maar daar hebben de Chinezen iets op gevonden. Momenteel wordt in Xian, een smog-stad in de provincie Shaanxi, de laatste hand gelegd aan een mega-luchtverfrisser van 100 meter hoog. Die XXXL-Airwick, die al een tijdje proefdraait, stoot tot tien miljoen kubieke meter verse frisse lucht per dag uit. Aan de basis van de toren staan verschillende 'stofzuigers' in de vorm van serres die de vervuilde lucht letterlijk opzuigen. Met zonnepalen op de ruiten van de serres wordt de lucht opgewarmd en zo richting toren gedreven, waar die al stijgend door verschillende filters gezuiverd wordt. Volgens de betrokken wetenschappers zorgt de XXXL-Airwick op dagen met het grootste smogalarm al voor aantoonbaar betere resultaten. Zo zou de gemiddelde hoeveelheid van het schadelijkste fijnstof, het zogeheten PM 2,5 - deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer - in de onmiddellijke omgeving al met 15 procent gedaald zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over milieu

milieuvervuiling

Xian

China

Shaanxi