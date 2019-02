Mega-inval bij Hells Angels wegens... valse oproep 13 februari 2019

00u00 0

Zwaarbewapende politieagenten, het bijzondere bijstandsteam COPS en ondersteuning van een politiehelikopter: de grote middelen werden niet geschuwd voor een inval in het Gentbrugse clubhuis van de Hells Angels, maandagavond laat. Elf leden van de motorbende werden uit het clublokaal geplukt en meegenomen, nadat de politie een oproep had gekregen over een ruzie met geweerschoten. De zoekactie leverde echter niets op - de melding bleek volledig uit de lucht gegrepen. "De oproeper kon inmiddels geïdentificeerd worden en is opgepakt", aldus het parket. "Tijdens zijn verhoor bekende hij dat hij de feiten verzonnen heeft." Het gaat om een 44-jarige Gentenaar, geen onbekende bij het gerecht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN