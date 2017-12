Meevaller van 400 tot 800 miljoen voor federale begroting 00u00 0

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar 400 tot 800 miljoen euro meer belastinggeld binnenkomt dan voorzien door de regering. Dat heeft 'De Tijd' vernomen bij de administratie Financiën. Volgens bevoegd minister Johan Van Overtveldt (N-VA) is daardoor de kans groot dat het begrotingstekort dit jaar in de buurt of zelfs onder 1% van het bruto binnenlands product uitkomt, terwijl de Nationale Bank vorige week nog een tekort van 1,2% verwachtte. De meevaller is deels te verklaren door het feit dat Van Overtveldt de boetes verhoogde voor bedrijven en zelfstandigen die onvoldoende belastin- gen vooraf betalen. In de eerste 11 maanden van dit jaar stegen de voorafbetalingen daardoor met een derde, terwijl de regering slechts een stijging met 12% had verwacht. Daarnaast komt er ook meer binnen omdat de economie het beter doet: bedrijven verwachten hogere winsten, waardoor ze meer belastingen betalen. Consumenten kopen meer, waardoor de inkomsten uit btw en accijnzen stijgen.

