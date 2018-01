Meeuws reageert: "Opgestapt door verschil in visie" 00u00 0

Geconfronteerd met de informatie die uw krant verzamelde over zijn opmerkelijke vertrek bij De Lijn Antwerpen, houdt Tom Meeuws (sp.a) vol dat hij niet op straat gezet is omwille van ernstige fouten met facturen. "We zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan, dat staat zwart op wit op papier. De reden? Wegens een verschil in strategische visie over waar het met De Lijn Antwerpen naartoe moest. Als ik echt zware fouten gemaakt zou hebben, zoals nu beweerd wordt, dan zou men mij toch ontslagen hebben? Nu is dat niet gebeurd, dat wil ik benadrukken."

