Meeuws mag op tweede plaats blijven van sp.a-leden 23 april 2018

00u00 0

De Antwerpse socialisten hebben de rangen gesloten: met haast unanimiteit keurden ruim 150 leden zaterdag de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goed. Niet alleen onafhankelijk lijsttrekster Jinnih Beels, maar ook kopman Tom Meeuws kreeg het vertrouwen met een tweede plaats op de lijst. Meeuws raakte de afgelopen maanden in opspraak door banden met projectontwikkelaars en een gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel met facturen bij De Lijn, waar hij een tijd directeur was. Het was zaterdag de vraag of het sp.a-congres de Antwerpse voorzitter bleef dulden op de tweede plaats. Uiteindelijk stemden slechts twee leden tegen, drie onthielden zich. Over een slechte afloop van de juridische procedure lijkt niemand zich zorgen te maken. Verse nieuwkomers als ex-journalist Karl Apers en KUL-socioloog Marc Swyngedouw krijgen de 14de en 20ste plaats. Onderaan duwen Yasmine Kherbache, Monica De Coninck, Kathleen Van Brempt en Greet van Gool als kwartet de lijst.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN