Meeuwen moeten aan de pil 21 maart 2018

En als we die meeuwen nu eens anticonceptiepillen zouden voorschotelen? Op die manier hoopt Blankenberge de overpopulatie van de vogels aan te pakken. Het idee komt uit Venetië, al waren het daar de duiven die geviseerd werden. "Door aan broedplaatsen voedsel te mengen met een poeder van anticonceptiva willen we voorkomen dat er veel nieuwe meeuwen geboren worden", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Verder zullen we met een drone platte daken inspecteren op nesten." In de gemeente krijg je ook een GAS-boete als je meeuwen voedert. (BHT)