Meeuwen - Herkol 0-1 02 december 2019

Ondanks een verdienstelijke partij slaagde Meeuwen er niet in om punten te pakken in de Noord-Limburgse derby. De thuisploeg liet in de beginfase enkele mooie acties noteren, maar de bezoekers lieten zich niet verrassen. Op het halfuur was het raak voor Herkol toen Plessers een knappe Peltse actie in doel besloot. Geel-zwart ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet meer voor de koffie. In de tweede helft waren er nog kansen voor beide ploegen, maar gescoord werd er niet meer.

