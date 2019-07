Exclusief voor abonnees Meeuw met curry 09 juli 2019

In een dierenopvangcentrum in het Britse Haddenham trokken ze grote ogen toen er een knaloranje vogel werd binnengebracht - zo'n beest hadden ze nog nooit gezien. Dachten ze. Want toen de feniksachtige vogel gewassen werd, zagen de medewerkers wat voor vlees ze écht in de kuip hadden: een ordinaire zeemeeuw. Het enige exotische aan het beest was de saus waarmee z'n verenkleed doordrongen was: de vogel moet in een ketel curry beland zijn. "Tijdens de poetsbeurt, die uren in beslag nam, rook het héérlijk", zegt een vrijwilliger. "We kregen allemaal zin in Indiaas eten."

