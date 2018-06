Meeuw is bijna bedreigde diersoort 12 juni 2018

Het aantal meeuwen in Vlaanderen is in zes jaar tijd bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Willen of niet, we moeten die vogels beschermen", zegt expert Eric Stienen in De Standaard. In 2012 waren er nog 7.827 meeuwen in Vlaanderen. Vorig jaar zaten we aan 4.915. De officiële cijfers voor dit jaar zijn nog niet binnen, maar het zal volgens experten nóg lager liggen. Het gaat zelfs zo slecht dat de meeuw stilaan richting 'bedreigde diersoort' evolueert. In de nieuwste Rode Lijst van Vlaanderen met de overlevingsstatus van alle vogels krijgen de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw het label 'bijna in gevaar'. (PhG)

