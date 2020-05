Exclusief voor abonnees Meetings van Luik en Heusden uitgesteld ATLETIEK 07 mei 2020

Twee dagen nadat de Vlaamse Atletiekliga (VAL) de competities al tot 30 juni had opgeschort, moet de VAL de kalender alweer aanpassen. Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tot 31 juli geen sportcompetities toe te laten, zijn de Flanders Cup in Kortrijk (11 juli), Ninove (18 juli) en Kessel-Lo (25 juli) definitief geannuleerd. De internationale meeting van Luik (1 juli) en de Nacht van de Atletiek in Heusden (4 juli) zijn voorlopig niet afgelast. De organisatie denkt na over een nieuwe datum, maar het is niet zeker of die ook gevonden wordt.

