Meeting Merkel en Trump op 27 april in Washington 19 april 2018

00u00 0

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zal op vrijdag 27 april in Washington president Donald Trump ontmoeten. De twee zullen praten over de oorlog in Syrië, de toekomstige relaties met Rusland, het conflict over de handelstarieven en de relaties met Iran. "Het is de vaste overtuiging van de Duitse regering dat het in het belang is van Duitsland, en eveneens van de VS, om deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Voor de onderwerpen waarover we van mening verschillen, zullen oplossingen worden gezocht", zegt regeringswoordvoerder Ulrike Demmer.