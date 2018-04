Meesteroplichtster maakt zelfs slachtoffers vanuit gevangenis 12 april 2018

Een gezin uit Grembergen (Dendermonde) is zeker 320.000 euro armer door toedoen van een 61-jarige meesteroplichtster. De Antwerpse Gina Heirman maakte hen wijs dat ze steenrijk was, maar dat ze niet aan haar fortuin kon. Om haar bankrekening te deblokkeren, had ze geld nodig. Heirman staat al voor de vijfde keer terecht. Ditmaal maakte ze minstens 12 slachtoffers, die samen 600.000 euro kwijt zijn. Tegenover andere gedupeerden deed de vrouw zich voor als onderzoeksrechter die geld inzamelde voor de jacht op terroristen. "Als we dankzij uw bijdrage daders pakken, krijgt u uw geld terug mét rente." (SRB/SDVO)